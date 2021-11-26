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В Псковской области систему QR-кодов распространили на бани и сауны

ТАСС
1 час назад

Власти Псковской области, которая входит в первую десятку регионов России с наиболее высокими эпидпоказателями по распространению коронавируса, расширили действие системы QR-кодов на бани и сауны. Об этом в пятницу сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

В Псковской области систему QR-кодов распространили на бани и сауны
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"Расширить систему QR-кодов на бани и сауны в период с 20 декабря по 9 января. Наши сотрудники проводили проверочные и контрольные мероприятия, и мы увидели, что (речь идет о частных банях и саунах), туда переехали корпоративы, которые запрещено проводить в общепите. Это, безусловно создает новые риски распространения заболеваемости. Поэтому на период праздников мы эту норму вводим, но после новогодних праздников сразу же отменим", - сказал губернатор.

Ведерников также добавил, что у региона "пока нет весомых оснований для существенного смягчения действующих мер".

"У нас есть все шансы без дополнительных ограничений встретить новогодние праздники. Главное - не ослаблять контроль за соблюдением всех требований и наращивать темпы вакцинации: 5-10% снижения заболеваемости - это только начало улучшения, а не завершение волны", - пояснил он.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 65 337, выздоровели 56 187 человек, 1 055 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября ввели запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организации досуга.

Общество,Михаил Ведерников,
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