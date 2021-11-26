В Псковской области систему QR-кодов распространили на бани и сауны

"Расширить систему QR-кодов на бани и сауны в период с 20 декабря по 9 января. Наши сотрудники проводили проверочные и контрольные мероприятия, и мы увидели, что (речь идет о частных банях и саунах), туда переехали корпоративы, которые запрещено проводить в общепите. Это, безусловно создает новые риски распространения заболеваемости. Поэтому на период праздников мы эту норму вводим, но после новогодних праздников сразу же отменим", - сказал губернатор.