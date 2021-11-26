Названо неисполненное последнее желание Нины Руслановой

Заслуженный артист России Михаил Васьков на прощании с актрисой Ниной Руслановой рассказал о ее последнем желании, которое пока не исполнилось.
Как сообщает NEWS.ru, Русланова пережила, что ее дочь Олеся осталась без работы. «Одним из последних переживаний Нины, которая уже болела, было переживание о дочери. Олеся сидит без работы, и Нина просила всех друзей и знакомых что-то для нее подыскать в кино или театре. Ситуация сейчас сложная, у многих проблемы с работой», — констатировал друг актрисы.
Олеся Рудакова пошла окончила актерский факультет ГИТИСа. После этого она сыграла в нескольких эпизодических ролях, работала кастинг-директором в кино.
Нина Русланова, звезда фильмов «Зимняя вишня», «Собачье сердце», «Будьте моим мужем», скончалась 21 ноября после продолжительной болезни, обострившейся на фоне заражения коронавирусной инфекцией. 5 декабря ей должно было исполниться 76 лет.
Русланову похоронили в Москве 24 ноября.