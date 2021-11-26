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Названо неисполненное последнее желание покойной Нины Руслановой

Газета.Ru
39 минут назад

Заслуженный артист России Михаил Васьков на прощании с актрисой Ниной Руслановой рассказал о ее последнем желании, которое пока не исполнилось.

Названо неисполненное последнее желание Нины Руслановой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает NEWS.ru, Русланова пережила, что ее дочь Олеся осталась без работы. «Одним из последних переживаний Нины, которая уже болела, было переживание о дочери. Олеся сидит без работы, и Нина просила всех друзей и знакомых что-то для нее подыскать в кино или театре. Ситуация сейчас сложная, у многих проблемы с работой», — констатировал друг актрисы.

Олеся Рудакова пошла окончила актерский факультет ГИТИСа. После этого она сыграла в нескольких эпизодических ролях, работала кастинг-директором в кино.

Нина Русланова умерла от коронавируса

Нина Русланова, звезда фильмов «Зимняя вишня», «Собачье сердце», «Будьте моим мужем», скончалась 21 ноября после продолжительной болезни, обострившейся на фоне заражения коронавирусной инфекцией. 5 декабря ей должно было исполниться 76 лет.

Русланову похоронили в Москве 24 ноября.

Общество,Михаил Васьков,Нина Русланова,
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