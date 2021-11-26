Названо неисполненное последнее желание Нины Руслановой

Как сообщает NEWS.ru, Русланова пережила, что ее дочь Олеся осталась без работы. «Одним из последних переживаний Нины, которая уже болела, было переживание о дочери. Олеся сидит без работы, и Нина просила всех друзей и знакомых что-то для нее подыскать в кино или театре. Ситуация сейчас сложная, у многих проблемы с работой», — констатировал друг актрисы.