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Пока вы в маске: раскрыт план Б на случай сильной мутации COVID-19

Семён Капранов
40 минут назад

Рамблер собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Врач рассказал о плане ученых на случай сильной мутации COVID-19

Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов заявил, что если существующие вакцины не будут действовать против новой мутации COVID-19, учёные модифицируют препараты и ревакцинируют ими ранее привитых людей. Эксперт отметил, что шансы мутаций уменьшаются с количеством вакцинированных. Об этом сообщает URA.RU. У нас сохраняется повторная ревакцинация каждые полгода, и если будет изменён состав вакцины, то процедура будет, конечно, проведена. Рекомбинантные вакцины, это «ЭпиВакКорона» и ее модификация, «Спутник V», «Спутник Лайт», их достаточно легко и оперативно изменить, — пояснил Выгоняйлов.

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Собянин возобновил проведение фестивалей в Москве

Впервые с начала пандемии в Москве возобновляются уличные фестивали. Об этом мэр Сергей Собянин заявил в интервью РИА Новости. "Мы приняли решение: все фестивали будем проводить, - сказал Сергей Собянин. - Откроются торговые объекты, появятся инсталляции". В то же время мастер-классы и концерты, которые тоже считались атрибутами фестивалей, начнутся, только когда позволит эпидемиологическая обстановка. В частности откроется фестиваль "Путешествие в Рождество", который в последний раз проводился в сезоне 2019-2020.

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Гинцбург назвал способ повысить эффективность вакцины от COVID

Для усиления действия вакцины от коронавируса необходимо делать ее вместе с прививкой от гриппа. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Одновременное применение вакцин против гриппа и против коронавируса увеличивает эффективность препаратов. Они взаимно друг друга усиливают по количеству уровня протективных антител», — сказал Гинцбург в разговоре с ТАСС.

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Исследование: спрос на платную вакцинацию от коронавируса в ноябре вырос почти вдвое

Россияне в ноябре приобрели на 94% больше услуг по платной вакцинации от коронавируса, чем в октябре, и в восемь раз больше, чем в июле. Об этом говорится в результатах исследования аналитического ресурса "Чек индекс" компании "Платформа ОФД", которые есть в распоряжении ТАСС. "Россияне за неполный ноябрь сделали на 94% больше покупок услуг по вакцинации, чем в октябре. При сравнении с аналогичным периодом июля рост числа купленных прививок составил 715% - в восемь раз больше", - говорится в исследовании.

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В российские больницы начал поступать препарат от COVID-19 из березы и ягеля

В больницы Якутии начали передавать большую партию биопрепарата «Бетукладин» из ягеля и коры березы для лечения COVID-19. Об этом агентству Прайм рассказала заместитель генерального директора по науке и программам развития Якутского научного центра Сибирского отделения РАН Татьяна Салова. Она добавила, что как только будет запущено большое производство, лекарство сразу появится в свободной продаже в Якутске. Также она не исключила его реализацию в других регионах.

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Общество,Александр Гинцбург,Сергей Собянин,РАН,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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