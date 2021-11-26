Пока вы в маске: раскрыт план Б на случай сильной мутации COVID-19

Рамблер собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов заявил, что если существующие вакцины не будут действовать против новой мутации COVID-19, учёные модифицируют препараты и ревакцинируют ими ранее привитых людей. Эксперт отметил, что шансы мутаций уменьшаются с количеством вакцинированных. Об этом сообщает URA.RU. У нас сохраняется повторная ревакцинация каждые полгода, и если будет изменён состав вакцины, то процедура будет, конечно, проведена. Рекомбинантные вакцины, это «ЭпиВакКорона» и ее модификация, «Спутник V», «Спутник Лайт», их достаточно легко и оперативно изменить, — пояснил Выгоняйлов.
Впервые с начала пандемии в Москве возобновляются уличные фестивали. Об этом мэр Сергей Собянин заявил в интервью РИА Новости. "Мы приняли решение: все фестивали будем проводить, - сказал Сергей Собянин. - Откроются торговые объекты, появятся инсталляции". В то же время мастер-классы и концерты, которые тоже считались атрибутами фестивалей, начнутся, только когда позволит эпидемиологическая обстановка. В частности откроется фестиваль "Путешествие в Рождество", который в последний раз проводился в сезоне 2019-2020.
Для усиления действия вакцины от коронавируса необходимо делать ее вместе с прививкой от гриппа. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Одновременное применение вакцин против гриппа и против коронавируса увеличивает эффективность препаратов. Они взаимно друг друга усиливают по количеству уровня протективных антител», — сказал Гинцбург в разговоре с ТАСС.
Россияне в ноябре приобрели на 94% больше услуг по платной вакцинации от коронавируса, чем в октябре, и в восемь раз больше, чем в июле. Об этом говорится в результатах исследования аналитического ресурса "Чек индекс" компании "Платформа ОФД", которые есть в распоряжении ТАСС. "Россияне за неполный ноябрь сделали на 94% больше покупок услуг по вакцинации, чем в октябре. При сравнении с аналогичным периодом июля рост числа купленных прививок составил 715% - в восемь раз больше", - говорится в исследовании.
В больницы Якутии начали передавать большую партию биопрепарата «Бетукладин» из ягеля и коры березы для лечения COVID-19. Об этом агентству Прайм рассказала заместитель генерального директора по науке и программам развития Якутского научного центра Сибирского отделения РАН Татьяна Салова. Она добавила, что как только будет запущено большое производство, лекарство сразу появится в свободной продаже в Якутске. Также она не исключила его реализацию в других регионах.