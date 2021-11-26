Мажорные дети и холодная каша: москвичка пожаловалась на частные садики

«В монтессори садике заставляют доедать суп, потому что «еду нельзя выбрасывать». В частном саду с кучей отличных отзывов говорят «идите домой, ваш ребёнок адаптировался, все хорошо, у нас нет места для родителей», а ты нелегально просачиваешься в коридор и слышишь, как твоя трехлетняя кроха ходит по садику, плачет «папочка, забери меня отсюда, пожалуууйста», и никто этого не замечает», - написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).