Мажорные дети и холодная каша: москвичка пожаловалась на частные садики

Пользовательница Facebook Оля Иванова рассказала, что во всех московских частных детсадах, где побывала ее дочь, происходили неприятные ситуации. В некоторых из них игнорировали крики и плач детей, а в других не считали нужным надеть на ребенка шапку во время прогулки зимой или подогреть кашу.
Иванова отметила, что в вальдорфском садике, работающем по принципу «неопережения» развития, «под руки тащили мальчика с «нежелательным поведением» на рисование, несмотря на его крики, а потом пели свои религиозные песни».
«В монтессори садике заставляют доедать суп, потому что «еду нельзя выбрасывать». В частном саду с кучей отличных отзывов говорят «идите домой, ваш ребёнок адаптировался, все хорошо, у нас нет места для родителей», а ты нелегально просачиваешься в коридор и слышишь, как твоя трехлетняя кроха ходит по садику, плачет «папочка, забери меня отсюда, пожалуууйста», и никто этого не замечает», - написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Затем ее дочь попала в «креативный сад за 150 тыщ», где «мажорные пятилетки, меняющие за день по четыре наряда Белоснежки, отвечают «не твое дело» на попытку ее дочери завязать разговор.
«[Там] никого не заставляют носить шапку и варежки даже при минус семи, а овсяную кашу на воде (никакого сахара, глютена, молока, ведь есть детки с аллергиями) забывают погреть второй день подряд, не смотря на наши просьбы», - отметила она.
Ранее в Москве начали проверку из-за видео, на котором сотрудница частного мини-детского сада бьет ребенка по голове. Сад располагался в трехкомнатной квартире. Уволившаяся оттуда воспитательница передала родителям видеозаписи, на которых с детьми грубо обращаются, заставляют спать по двое или на полу.