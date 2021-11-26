Пока вы спали: двойной удар по Китаю и слежка за оружием Судного дня

Фото: Минобороны России Минобороны России

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Видео дня

Китай попал под двойной удар

Послы 27 стран Евросоюза одобрили возобновление санкций против китайских чиновников, обвиняемых в нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Санкции должны быть окончательно утверждены в начале декабря, они скоординированы с США, Британией и Канадой, пишет «Независимая газета».

В Пекине уже предупредили, что не ратифицируют сделку с ЕС об инвестициях, пока санкции не будут отменены. При этом эксперты уверены, что и ЕС, и Китай заинтересованы в компромиссе, поэтому можно ожидать новых инициатив уже в 2022 году.

Россия усилила наблюдение за оружием Судного дня

Воздушно-космические силы России запустили на околоземную орбиту спутник «Тундра» - пятый аппарат Единой космической системы «Купол», входящей в российскую систему предупреждения о ракетном нападении. Об этом сообщает «Независимая газета».

В Минобороны отметили, что новая орбитальная группировка должна быть создана к 2024 году. Военные спутники «Тундра» способны отслеживать запуски межконтинентальных баллистических ракет с земной и водной поверхности, определять параметры их траектории и передавать сигнал о необходимости нанесения ответно-встречного удара.

AmCham попросила власти США признать «Спутник V»

Американская торговая палата в России (AmCham) обратилась в Госдепартамент США с просьбой признать сертификаты о вакцинации «Спутником V». Документ уже принят на рассмотрение, рассказал «Известиям» президент организации Алексис Родзянко.

В свою очередь в Министерстве здравоохранения России рассказали изданию, что Москва и Вашингтон обсуждали вопрос обоюдного признания сертификатов о вакцинации в начале октября. По итогам обсуждения соответствующее предложение было направлено американской стороне.

Россиян предупредили о всплеске мошенничеств в «черную пятницу»

Согласно прогнозу компании по кибербезопасности Zecurion, объем украденных у россиян денег по итогам распродаж в «черную пятницу» может превысить 300 млн рублей. Об этом пишут «Известия».

Эксперты призвали жителей страны настороженно относиться к письмам, содержащим такие слова, как «распродажа», «дешево», «скидка» и стараться не переходить по ссылкам в сообщениях, а также не вводит личные данные на сомнительных ресурсах. Кроме того, преступники могут присылать фальшивые купоны, предупредили они.

Эксперты ждут роста цен на гаджеты в России

В 2021 году смартфоны уже подорожали на 30% и основным драйвером роста стали продукты Apple. При этом в следующем году стоимость гаджетов может вырасти еще на 15-17%. Об этом со ссылкой на экспертов сообщают «Известия».