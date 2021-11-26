Названа главная опасность COVID при варикозе

«Такие симптомы мы встречаем регулярно. Отмечу, что человек с варикозным расширением вен может прожить хоть сто лет, и никакие тромбофлебиты и тромбозы у него не появляются», — отметил Авакян добавив, что варикозная вена является миной замедленного действия, поскольку от нее в любой момент может оторваться тромб.