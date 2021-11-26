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Названа главная опасность COVID при варикозе

Елена Прошина
31 минуту назад

Хирург-флеболог Армен Авакян заявил, что COVID-19 особенно опасен для людей с варикозным расширением вен. В интервью радио Sputnik он пояснил, что коронавирус может вызвать у них развитие тромбоза.

Названа главная опасность COVID при варикозе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил эксперт, вены, пораженные варикозом, более подвержены риску образования тромбов, чем здоровые сосуды. У переболевших людей сильно повышена вероятность развития тромбозов глубоких вен и тромбофлебитов.

«Такие симптомы мы встречаем регулярно. Отмечу, что человек с варикозным расширением вен может прожить хоть сто лет, и никакие тромбофлебиты и тромбозы у него не появляются», — отметил Авакян добавив, что варикозная вена является миной замедленного действия, поскольку от нее в любой момент может оторваться тромб.

При этом у людей из разных групп после COVID-19 часто наблюдается сгущение крови. Врачи почти всегда назначают больным, перенесшим болезнь, препараты, разжижающие кровь. Пациентам с варикозом принимать эти лекарства особенно важно.

Напомним, что ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбур назвал способ усиления эффекта вакцины от COVID-19. По его словам, одновременная прививка против коронавируса и гриппа усиливает эффект друг друга.

Общество,ИА Sputnik,
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