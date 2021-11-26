Россиян предупредили о «черной плесени» после коронавируса

Заболевание обычно встречается у людей в странах с жарким и влажным климатом. Однако и в России стали замечать изменения у пациентов, перенесших коронавирус. Подробности рассказали в Роспотребнадзоре.
«Это в большей степени эндемичная инфекция, характерная для определенного климата с высокими температурами и очень высокой влажностью, но она может развиться и в наших условиях при тяжелых иммуносупрессивных состояниях, а также безграмотном применении лекарственных препаратов», – заявил врач.
По словам Александра Горелова, заболевание может развиться у людей, которые страдают сахарным диабетом, либо имеют тяжелые иммунодефицитные состояния. Осложнения могут наступить после неправильного использования антибактериальных и гормональных препаратов. В этих ситуациях человек становится уязвим для любой грибковой инфекции, в том числе и для «черной плесени», передают РИА «Новости».
Напомним, сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится провести экстренную встречу из-за нового штамма коронавируса, который был обнаружен в Южной Африке. Речь идет о штамме B.1.1.529.