Как усилить действие вакцины от COVID: Гинзбург назвал решение

Для усиления действия вакцины от COVID-19 ее необходимо делать вместе с прививкой от гриппа. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

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«Одновременное применение вакцин против гриппа и против коронавируса увеличивает эффективность препаратов. Они взаимно друг друга усиливают по количеству уровня протективных антител», — заявил ученый.

Напомним, что ранее Минздрав РФ разрешил одновременное применение вакцин «Спутник V» или «Спутник Лайт» и прививки против гриппа. В ведомстве отметили, что при одновременной вакцинации препараты необходимо вводить в разные части тела — например, в левое и правое плечо.

Ранее Гинцбург заявил, что люди, покупающие поддельные сертификаты о прививках, становятся источниками появления новых штаммов коронавируса. Из-за отсутствия иммунитета и свободного доступа к общественным местам они разносят инфекцию, вызывая появление новых штаммов коронавируса.