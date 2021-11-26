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Как усилить действие вакцины от COVID: Гинзбург назвал решение

Елена Прошина
48 минут назад

Для усиления действия вакцины от COVID-19 ее необходимо делать вместе с прививкой от гриппа. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Как усилить действие вакцины от COVID: Гинзбург назвал решение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Одновременное применение вакцин против гриппа и против коронавируса увеличивает эффективность препаратов. Они взаимно друг друга усиливают по количеству уровня протективных антител», — заявил ученый.

Напомним, что ранее Минздрав РФ разрешил одновременное применение вакцин «Спутник V» или «Спутник Лайт» и прививки против гриппа. В ведомстве отметили, что при одновременной вакцинации препараты необходимо вводить в разные части тела — например, в левое и правое плечо.

Ранее Гинцбург заявил, что люди, покупающие поддельные сертификаты о прививках, становятся источниками появления новых штаммов коронавируса. Из-за отсутствия иммунитета и свободного доступа к общественным местам они разносят инфекцию, вызывая появление новых штаммов коронавируса.

Ученый напомнил, что вакцинация в России полностью бесплатная, в стране действует более 15 тыс. прививочных пунктов.

Общество,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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