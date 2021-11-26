Россиянка выиграла ₽60 млн на сдачу в магазине

«Алена С. из Краснодарского края летом во время поездки по России оказалась в Мурманске. Девушка зашла за продуктами в магазин, и продавец на кассе предложила ей на сдачу купить билет государственной лотереи «Спортлото «6 из 45». Результаты 5989-го тиража оказались для участницы ошеломительными: Алена выиграла суперприз в размере 58761825 рублей. Правда, об этом она узнала лишь спустя несколько месяцев», – передает РИА «Новости» сообщение компании.