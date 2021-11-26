Беглов объяснил перенос введения QR-кодов в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил перенос вступления в силу постановления, предусматривающего введение QR-кодов для посещения ресторанов и торговых центров, на конец декабря. Запись его обращения публикует телеканал «78» в своем Telegram -аккаунте.

Беглов рассказал, что данное решение обусловлено снижением темпов заболеваемости COVID-19 и ростом числа привитых от заболевания. Он отметил, что в этих условиях власти Петербурга посчитали возможным дать жителям города возможность вакцинироваться и сделать покупки к Новому году. Помимо этого, он подчеркнул, что ежедневно в Санкт-Петербурге прививаются 39 тысяч человек. Это является рекордным показателем, резюмировал губернатор.