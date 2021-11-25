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Что власти регионов РФ думают о введении QR-кодов

Ura.Ru
1 час назад

Региональные парламенты начали рассматривать правительственные законопроекты о повсеместном введении QR-кодов. По данным на четверг, уже 19 регионов поддержали эти инициативы и только один субъект России не дал положительный отзыв на законопроекты.

Что власти регионов РФ думают о введении QR-кодов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Какие регионы 25 ноября выступили с поддержкой введения системы QR-кодов:

  • Новосибирская область;
  • Пермский край;
  • Нижегородская область;
  • Башкирия;
  • Брянская область;
  • Московская область;
  • Чувашия;
  • Оренбургская область;
  • Ростовская область;
  • Дагестан;
  • Краснодарский край.

Северная Осетия пока единственный субъект, который высказался против инициативы. Во Владимирской области законопроект обсуждать отказались. Первое чтение законопроектов о QR-кодах состоится в Госдуме 16 декабря.

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах по всей стране. Позднее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах направят на рассмотрение в регионы, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату.

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