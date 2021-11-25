Что власти регионов РФ думают о введении QR-кодов

Региональные парламенты начали рассматривать правительственные законопроекты о повсеместном введении QR-кодов. По данным на четверг, уже 19 регионов поддержали эти инициативы и только один субъект России не дал положительный отзыв на законопроекты.

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Какие регионы 25 ноября выступили с поддержкой введения системы QR-кодов:

Новосибирская область;

Пермский край;

Нижегородская область;

Башкирия;

Брянская область;

Московская область;

Чувашия;

Оренбургская область;

Ростовская область;

Дагестан;

Краснодарский край.

Северная Осетия пока единственный субъект, который высказался против инициативы. Во Владимирской области законопроект обсуждать отказались. Первое чтение законопроектов о QR-кодах состоится в Госдуме 16 декабря.