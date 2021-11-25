В России заговорили об отмене ЕГЭ

«В этом заявлении мы конкретных предложений не увидели. Если поступят по пунктам, в чем это заключается, мы готовы рассматривать», - сказал Музаев.

Он отметил, что Рособрнадзор открыт для предложений, с этой целью функционирует несколько экспертных площадок. Например, благодаря предложениям экспертов и общественности был добавлен устный экзамен по иностранному языку, а информатика будет сдаваться на компьютерах.