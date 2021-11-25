В России заговорили об отмене ЕГЭ

Профильные ведомства готовы изучить предложение председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина по отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ), но пока конкретных предложений от него не поступало. Об этом заявил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«В этом заявлении мы конкретных предложений не увидели. Если поступят по пунктам, в чем это заключается, мы готовы рассматривать», - сказал Музаев.
Он отметил, что Рособрнадзор открыт для предложений, с этой целью функционирует несколько экспертных площадок. Например, благодаря предложениям экспертов и общественности был добавлен устный экзамен по иностранному языку, а информатика будет сдаваться на компьютерах.
23 ноября глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил отменить ЕГЭ и вернуться к «лучшей в мире» советской системе образования. Бастрыкин охарактеризовал ЕГЭ как «пытку для молодежи» и предложил отменить также «все эти бакалавриаты, специалитеты»