В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.60EUR 83.68
Войти в почту

Рособрнадзор готов рассмотреть отмену ЕГЭ

Ura.Ru
27 минут назад

Рособрнадзор открыт к любым инициативам в изменении Единого государственного экзамена, однако предложения с конкретными мерами по отмене ЕГЭ ведомство не увидело. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ответ на призыв председателя СК Александра Бастрыкина отменить экзамен.

«В этом заявлении мы конкретных предложений не увидели. Если поступят по пунктам, в чем это заключается, мы готовы рассматривать», — заявил Музаев журналистам ТАСС.

Помимо этого, он отметил, что в ведомство поступают различные инициативы по улучшению ЕГЭ. В частности, благодаря подобным предложениям появился устный экзамен по иностранному языку, а ЕГЭ по информатике будут сдавать на компьютерах.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Единый госэкзамен является пыткой для молодежи и его нужно отменить. Предложение поддержал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Общество,Видео,Анзор Музаев,Александр Бастрыкин,Сергей Миронов,Рособрнадзор,СКР,ИТАР-ТАСС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители