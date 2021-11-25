Предсказания Нострадамуса: каким будет 2022-й

В Сети появились предсказания легендарного Нострадамуса, который хорошо известен именно своими пророчествами. Свою версию изречений представили «Факти».

Объединение Северной и Южной Кореи

Согласно предсказаниям, Северная и Южная Корея объединятся, а северокорейский лидер Ким Чен Ын будет свергнут и попросит убежища в России. Его семья правит Северной Кореей 65 лет. Сам Ким Чен Ын возглавил КНДР 17 декабря 2011 года после смерти отца.

Активное использование солнечной энергии

В 2022 году большинство стран мира перейдет к широкому использованию солнечной энергии, что поспособствует борьбе с ростом цен на энергию и изменением климата.

Космический туризм

В следующем году Нострадамус предсказывает космические туры, несмотря на то что такие эксперименты уже были проведены в сентябре этого года.

Борьба с глобальным потеплением

Согласно предсказаниям, в 2022 году может случиться «горячая» война, ключевыми причинами которой станут глобальное потепление и уменьшение природных ресурсов.

В числе потенциальной опасности названы теракты с применением биологического оружия.

США станут более неуправляемыми и менее компетентными

Глобальная империя станет все более неуправляемой и некомпетентной. Считается, что отчет идет с момента прихода к власти Трампа.

Инопланетяне заключат союз с Путиным

Согласно некоторым предсказаниям Нострадамуса, внеземная цивилизация заключит союз с российским президентом Владимиром Путиным — «третьим Антихристом».

Война

«Исламское государство» (запрещено в РФ) может спровоцировать Третью мировую войну.

Италии грозят финансовые трудности

Страна может столкнуться с финансовыми проблемами и ростом безработицы, что сделает ее центром кризиса в Европе. Для восстановления экономики понадобятся жертвы со стороны самих итальянцев, а также со стороны остальных членов Евросоюза.

Китай внесет глобальный экономический дисбаланс

КНР будет действовать в интересах глобального экономического баланса, а китайский юань сможет оказаться новой мировой валютой.

Мир между Россией и Украиной

Согласно Нострадамусу, Россию и Украину все-таки ждет мирное соглашение, однако его условия пока не ясны. США в свою очередь выступят против, но Германия и другие страны ЕС одобрят его.

Судьба стран Ближнего Востока