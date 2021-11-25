Клирик посмеялся над предрассудками прихожан

Клирик Свято-Никольского храма в московском Отрадном, член Синодального миссионерского отдела Николай Бабкин посмеялся над предрассудками прихожан в своем Instagram. В публикации мужчина расписал наиболее смешные, на его взгляд, православные суеверия.

Фото: @nickolay_babkin @nickolay_babkin

В начале поста он указал, что эти слова запрещены к прочтению людям без чувства юмора. В первом пункте священнослужитель отметил, что женщина в России должна везде и всегда носить платок, так как им она будет на том свете вытирать слезы. Во втором пункте он написал, что в церковь женщина должна приходить только в платке, а в противном случае на молитве она может впасть в безумие.

«Не позволяйте целовать вашего ребенка после причастия. Если бабуля норовит поцеловать его в темечко, уносите ноги, ибо высосут всю благодать без остатка. Нельзя ставить свечи при закрытых царских вратах. В противном случае Бог твои молитвы просто не услышит, они упрутся в двери», — написал он третьим и четвертым пунктом. В шутку священник также добавил о непозволительности скрещивать ноги в храмах и о запрете на дневной сон после причастия.

В последнем пункте он написал о том, что нельзя гладить котов, потому что коты передают блудную страсть. «Хуже этого только черный кот, разбивающий зеркало пустым ведром в пятницу 13», — резюмировал он, уточнив, что данная его рубрика нацелена на разоблачение мифов и суеверий.