Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует внедрение QR-кодов о вакцинации против коронавируса. Об этом заявил генеральный директор перевозчика Михаил Полубояринов , передает РИА "Новости" .

"Готовимся. Мы готовы выполнить все решения, которые будут приняты правительством. Сейчас занимаемся доработкой программного обеспечения и всех технологических процессов, чтобы сделать процедуру максимально комфортной для пассажиров", - уточнил он.

12 ноября правительство России направило в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов на федеральном уровне. Один предлагает использовать коды в общественных местах, другой — на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных поездок.