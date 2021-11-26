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Аэрофлот планирует внедрение QR-кодов

Газета.Ruиещё 2
35 минут назад

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует внедрение QR-кодов о вакцинации против коронавируса. Об этом заявил генеральный директор перевозчика Михаил Полубояринов, передает РИА "Новости".

Аэрофлот планирует внедрение QR-кодов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Готовимся. Мы готовы выполнить все решения, которые будут приняты правительством. Сейчас занимаемся доработкой программного обеспечения и всех технологических процессов, чтобы сделать процедуру максимально комфортной для пассажиров", - уточнил он.

12 ноября правительство России направило в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов на федеральном уровне. Один предлагает использовать коды в общественных местах, другой — на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных поездок.

Минздрав наделят полномочиями определять срок действия QR-кодов: отдельно для привитых и отдельно для переболевших. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.

Ранее сообщалось, что Мособлдума поддержала законопроект о введении QR-кодов.

Общество,Михаил Полубояринов,Минздрав РФ,Аэрофлот,Госдума,Правительство РФ,РИА Новости,
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