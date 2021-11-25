Американский профессор университетской школы Анча Баранова считает, что полное исчезновение дельта-штамма может привести к распространению других более опасных штаммов коронавируса. В то же время она выразила мнение, что в России невозможна японская ситуация, когда у них снизились показатели заболеваемости с нескольких десятков тысяч до порядка сотни человек в день.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила в интервью «Ленте.ру», что сокращение заболеваемости в Японии с 26 тыс. в сутки до приблизительно 150 — это «почти чудо».

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«Но оно действительно обусловлено тем, что страна изолирована. Есть теория монофилетического происхождения вируса именно в Японии. Проще говоря, в Японии был один занос дельты, от которого все пошло. А в Европе таких заносов было много», — обратила внимание специалист.

Ранее стало известно, что в Японии сократилось число заболевших, а смертность пришла практически к нулю. Предполагается, что дело в генетических изменениях коронавируса. Значительная часть изменений происходила в неструктурном белке, который отвечает за исправление ошибок, возникающих при репликации. Ученые считают, что, пытаясь исправить ошибки, вирус утратил способность размножаться.

В Роспотребнадзоре не поверили в такую интерпретацию снижения заболеваемости. Специалист Роспотребнадзора Камиль Хафизов сказал в комментарии РИА «Новости», что «новость из Японии» похожа «на чудо, которое предзнаменовало бы скорое окончание пандемии».

«Боюсь, реальность выглядит совсем иначе. Пока мы отмечаем то, что линия «дельта» во всех странах постоянно мутирует и диссоциирует на дочерние подлинии, которые потенциально могут стать даже более опасными. Недавний пример — подлиния дельты AY.4.2, вероятно, немного заразнее, чем «исходная» дельта, и в той же Великобритании она сейчас выявляется в 18% всех новых случаях заражений», — подчеркнул Хафизов, отметив, что скорее всего в ликвидации штамма сыграла свою роль вакцинация и строгое соблюдение противоэпидемических правил.

На вопрос о скептицизме некоторых ученых по поводу японской ситуации Баранова заметила, что после Хиросимы изучение мутаций стало «вопросом национальной безопасности».

«И все это дало мощные всходы, там образовалось сильное научное сообщество биологов-мутационщиков. Сейчас их называют «молекулярные эволюционисты», — добавила биолог, подчеркнув, что японские специалисты «обладают большим опытом интерпретации молекулярных событий».

В России, как считает профессор, вряд ли такой, как в Японии, шанс реален.

«Единственный признак, по которому мы можем сказать, что в России доминирует дельта, а других штаммов нет, — это информация о секвенированных вирусах, которая приходит из Роспотребнадзора. Но этих сиквенсов крайне мало», — сказала она в разговоре с изданием.

«А поскольку в России мы ищем довольно мало, говорить о том, что здесь такая же картина, как и в Японии, — некорректно», — считает она.

Баранова отметила, что если из центральных регионов поступает много данных, то в отдаленных уголках России мало кто знает, какой штамм вируса доминирует.

Вместе с тем она считает, самоликвидация коронавируса невозможна.

«Даже если вы получите ситуацию, что дельта вдруг исчезнет, то не факт, что это хорошо», — подчеркнула ученый.

Биолог обратила внимание, что самый быстрый штамм по распространению — дельта — «сидит везде и как бы «держит поляну», другие штаммы вируса не пускает».

Из-за того, что дельта быстро передается, то другим штаммам не остается шанса заразить кого-нибудь.

«Есть штаммы более зловредные, среди них и те, кто уклоняется от антител, а значит, их хуже берет вакцина. А потому, если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже», — добавила профессор.

В последние два дня в Японии фиксировали не более 150 случаев коронавируса. При этом всего в стране выявлено более 1,7 млн зараженных, свыше 18 тыс. японцев умерли.

В России дела обстоят хуже. Здесь ежедневно выявляют более 30 тыс. зараженных и свыше 1 тыс. умерших. Всего с момента начала пандемии в России выявили почти 9,5 млн случаев заражения инфекцией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сомневается в том, что одна из мутаций коронавируса — так называемый дельта-штамм — могла самоликвидироваться, благодаря чему в Японии снизилось число зараженных. Об этом «Ленте.ру» сказал представитель организации.

По словам собеседника, исчезновение такой разновидности вируса маловероятно, поскольку им все еще заражаются люди в других странах. «Эту мутацию можно обнаружить среди еще двух миллионов генетических последовательностей дельта-штамма, о которых известно ученым, по всему миру», — добавили в комментарии.

В ответ на вопрос о том, что в таком случае могло привести к снижению числа заражений в Японии, собеседник «Ленты.ру» предположил: скорее всего, это произошло благодаря соблюдению мер по защите от инфекции и активной вакцинации населения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что на штамм коронавируса «дельта» приходится практически 100% случаев в мире.

«Дельта» сейчас – это 100% всех вирусов в мире вообще, 95% недавно было, сегодня это уже стремится к 100%», – сказала она в эфире «Первого канала», передает РИА «Новости».

Также она рассказала, что три случая заражения новым вариантом дельта-штамма было выявлено в Москве и Подмосковье. Попова уточнила, что была обнаружена та же мутация коронавируса, что составляет в Великобритании уже около 7%.

Глава Роспотребнадзора отметила, что пока ничего тревожного в мутациях коронавируса нет, но не исключено, что ситуация изменится.

«Пока ничего супер тревожного в мутациях нет, но очень может быть. Потому что чем медленнее мы прививаемся, тем скорее он приспосабливается. Мы даем ему [вирусу] эту возможность. Мы в мире очень медленно прививаемся, и в России [так же] прививаемся», – приводит ее слова ТАСС.

Ученые Гарвардского университета выяснили, что опасные штаммы коронавируса SARS-CoV-2, сходного с дельта-вариантом, отличаются повышенной передаваемостью и способностью заражать людей, перенесших предыдущие инфекции или прошедших вакцинацию. По мнению исследователей, опубликовавших научную работу в журнале Cell, дельта-вариант может вызвать более тяжелую волну пандемии с большим количеством прорывных инфекций, возникающих у вакцинированных.

Специалисты создали математическую модель, которая описывает, как пандемии, вызванные гипотетическими вариантами, будут влиять на группы населения, использующие различные комбинации мер профилактики: ношение масок, социальное дистанцирование и вакцинация.

Модель раскрывает течение пандемии SARS-CoV-2, вызванной различными гипотетическими вариантами коронавируса, включая комбинации нескольких признаков: повышенная трансмиссивность (аналогичная альфа-варианту), частичный побег от иммунной системы (аналогичный бета-варианту), а также улучшенная трансмиссивность с частичным побегом как у дельта-варианта. Для каждого из сценариев исследователи проанализировали общее количество инфекций и процент инфекций, предотвращенных с помощью вакцинации.

Оказалось, что вариант с повышенной трансмиссивностью, вероятно, будет более опасным, чем вариант, который может частично ускользнуть от иммунной системы. Тем не менее вариант с обоими признаками может вызвать больше инфекций, повторных инфекций и прорывных инфекций, чем вариант только с одним признаком. Согласно модели, вакцинация предотвратит большее количество случаев, которые потенциально может вызвать более трансмиссивный вирус, и мягкий характер прорывных инфекций должен значительно снизить общую смертность.

Штамм «дельта» снижает эффективность вакцин до 40%, заявляет ВОЗ, критикуя слабую вакцинацию в Европе, передает La Tribune.

«Есть данные, которые предполагают, что до появления варианта «дельта» вакцины снижали передачу вируса примерно до 60%, а с «дельтой» — до 40%», — объясняет руководство ВОЗ.

За последнюю неделю было зарегистрировано более 2,5 миллиона случаев заболевания и почти 30 000 смертей. Старый Свет, безусловно, является регионом мира, наиболее пострадавшим от пандемии.

Ранее ВОЗ была встревожена наступлением COVID-19 в Европе, который к весне может вызвать на континенте еще 700 000 смертей в дополнение к уже подсчитанным 1,5 миллиона.

Заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов в интервью RT заявил об отсутствии необходимости обновления вакцины от коронавируса под штамм «дельта».

Он отметил, что Россия следует стратегии, которая заключается в необходимости третьей вакцинации от коронавируса. По словам Логунова, третья вакцинация эффективно восстанавливает снижение иммунитета к шестому — восьмому месяцу.

«В принципе, можно и нужно рассматривать варианты, если, например, штамм «дельта» будет очень стабильным и никогда не поменяется, можно рассмотреть варианты о смене штаммов», — сказал специалист.

Логунов добавил, что в настоящий момент эффективность «Спутника V» против коронавируса выше, чем те требования, которые выставляет ВОЗ.

«Поэтому таких вот жёстких показаний для смены вакцинных штаммов пока нет. И вы видите же, что и Pfizer, и Moderna пока тоже не поменяли вакцинный препарат. Но в любом случае нужно быть готовыми», — сказал он.

По его словам, центр им. Гамалеи «не просто готовится как-то к этому морально». Логунов отметил, что «получены все вакцинные штаммы».

«Проверена их эффективность и безопасность на животных. Выпущены контрольные партии, которые при необходимости всегда могут быть запущены в какие-то ограниченные клинические исследования, а потом уже в практику при принятии решения, регуляторного решения о том, что смена штамма необходима», — отметил Логунов.