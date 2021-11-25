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Катающихся на карусели в 48-градусный мороз детей сняли на видео

Александр Кузьмин
40 минут назад

В Якутии дети покатались на карусели в 48-градусный мороз. Развлечение ребят снял на видео местный житель, запись опубликована в Instagram-аккаунте Siberian times. На кадрах видно, как в метель трое детей кружатся на установленных во дворе дома качелях.

«Типичное якутское детство», – говорит автор ролика.

На днях в Якутию пришло аномальное похолодание. В понедельник температура воздуха опустилась до минус 45 градусов. Из-за морозов в Усть-Алданском районе 695 детей перевели на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что на реке Лене в Якутске столкнулись микроавтобус и катер на воздушной подушке.

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