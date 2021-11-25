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Названы противопоказания к вакцинации «Спутником М»

Деловая газета "Взгляд"иещё 10
33 минуты назад

Побочные эффекты после вакцинации препаратом от коронавируса для подростков «Спутник М» развиваются на первые-вторые сутки, они преимущественно легкой или средней степени тяжести, следует из инструкции к вакцине.

«Нежелательные явления, характерные для применения вакцины, выявленные в клинических исследованиях, а также исследованиях других вакцин на основе аналогичной технологической платформы, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней», – говорится в документе, передает ТАСС.

Противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.

В России зарегистрировали вакцину для подростков «Спутник М»

Отмечается, что вследствие недостатка информации вакцинация «Спутником M» может представлять риск для лиц с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями.

Согласно инструкции к вакцине, клеточный иммунитет после вакцинации препаратом «Спутник М» сформирован у 93,2% добровольцев.

«При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ – вакцинацию проводят при нормализации температуры. Возраст до 12 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)», – сказано в инструкции.

Ранее в пресс-службе Минздрава рассказали, что вакцина против коронавируса для подростков «Спутник М» состоит из двух компонентов, их будут вводить с интервалом 21 день. В Москве первый компонент вакцины «Спутник М» уже получили 400 подростков.
Общество,Видео,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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