Названы противопоказания к вакцинации «Спутником М»

«Нежелательные явления, характерные для применения вакцины, выявленные в клинических исследованиях, а также исследованиях других вакцин на основе аналогичной технологической платформы, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней», – говорится в документе, передает ТАСС.