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Россиян заинтересовали экскурсии в «красные зоны»

Мария Иванова
30 минут назад

После открытого письма врачей к знаменитостям, критикующим вакцинацию от COVID-19, россияне начали записываться на экскурсии в «красные зоны» ковидных больниц. Об этом рассказали «Известия».

Россиян заинтересовали экскурсии в «красные зоны»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее главврачи, их замы и руководители инфекционных отделений из разных городов (включая московских главврачей Дениса Проценко, Марианну Лысенко и Дениса Гусева) опубликовали открытое письмо, в котором обратились к известным россиянам, критикующим вакцинацию.

«Мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», - подчеркнули они.

Среди адресатов письма - несколько российских политиков, актеры Егор Бероев и Мария Шукшина, музыкант Юрий Лоза.

Лоза ответил на приглашение посетить «красную зону»

В своем письме врачи указали номер телефона для «записи на экскурсию». «Известия» узнали, что это номер горячей линии по коронавирусу для населения. По данным газеты, на экскурсии начали записывать не только адресатов открытого письма, но и всех желающих.

«Вы можете записаться на экскурсию в «красную зону». Для этого вам необходимо назвать свои ФИО, номер телефона и город, из которого вы обращаетесь. С вами свяжутся и уточнят детали по времени и больнице, в которой будет проходить экскурсия. Точно не скажу, записался ли кто-то из списка адресатов, но известные люди записываются тоже», - рассказала газете оператор горячей линии.

Главврач инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев отметил, что если экскурсии в реанимацию будет недостаточно, людям стоит посетить ковидный морг и пообщаться с родственниками жертв коронавируса.

Общество,Денис Проценко,Денис Гусев,Егор Бероев,Мария Шукшина,Юрий Лоза,газета "Известия",
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