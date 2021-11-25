Россиян заинтересовали экскурсии в «красные зоны»

«Вы можете записаться на экскурсию в «красную зону». Для этого вам необходимо назвать свои ФИО, номер телефона и город, из которого вы обращаетесь. С вами свяжутся и уточнят детали по времени и больнице, в которой будет проходить экскурсия. Точно не скажу, записался ли кто-то из списка адресатов, но известные люди записываются тоже», - рассказала газете оператор горячей линии.