Турист рассказал о не похожем на Россию месте в Сочи

Российский турист посетил элитный поселок Сириус в Сочи и описал его фразой «настолько жирно, что аж бесит». В своем блоге на «Яндекс.Дзен» путешественник отметил, что населенный пункт не похож на остальной Сочи и даже на Россию.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отдыхающий отметил, что поселок находится почти у абхазской границы в Имеретинской долине. Появился он сравнительно недавно, а вход туда возможен только по пропускам.

«Дома небольшие, в несколько этажей. Территория между ними напоминает парк — пальмы, вечнозеленые деревья. Рай, одним словом», — рассказал турист.

При этом сама Имертинка не похожа на остальной Сочи и Россию в целом, поскольку там располагаются только курорт, роскошные апартаменты и причал для яхт. На опубликованных снимках видны элитные дома, возле которых припаркованы дорогие автомобили.

Из разговора с таксистом россиянин выяснил, что всеми объектами владеют столичные компании, а не местные предприниматели.