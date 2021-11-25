Пенсионерам предложили работать на стройках

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что пенсионерам, которые хотят найти работу, стоит обратить внимание на сельское хозяйство, строительство и ЖКХ. Об этом сообщает «Ура.ру».

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Нилов отметил, что в первую очередь пенсионерам стоит изучить потребности рынка труда в своем регионе. Он рассказал, что пенсионеры могут воспользоваться сайтом «Работа России», пройти переобучение и получить новую специальность за счет государства.

«Хороший пример нам был продемонстрирован в Казани, где на базе колледжа лиц пенсионного и предпенсионного возраста обучали, переобучали для того, чтобы они могли оформиться на работу в системе общепита. И они говорили о том, что готовы работать, а молодежь туда не идет», - подчеркнул он.

Депутат добавил, что в России всегда есть потребность в работниках сельского хозяйства. В этой сфере для пенсионеров все будет зависеть от того, подходит ли им физическая нагрузка.

Нилов подчеркнул, что многих людей в возрасте, которые хотели бы найти работу, сдерживает и демотивирует отсутствие индексаций выплат работающим пенсионерам.

Из-за оттока мигрантов во время пандемии сферы строительства и ресторанного бизнеса столкнулись с дефицитом сотрудников. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагал решать проблему дефицита кадров за счет привлечения пенсионеров - как минимум в ресторанный бизнес.