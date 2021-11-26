Глава Тюмени отказался от QR-кодов в транспорте

«Альтернативы общественному транспорту нет, поэтому мы не можем поставить людей в такую ситуацию. Да, нужно людей стимулировать и заставлять носить маски, обрабатывать руки. Нужно, чтобы транспортные средства обрабатывались перед выходом на линию или после возвращения, то есть минимизировать риск заражения в общественном транспорте. Но лишить людей возможности передвигаться — нет альтернативы», — заявил он в эфире радио «Эхо Москвы».