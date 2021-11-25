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Гинцбург заявил о необходимости ревакцинации подростков

Елена Прошина
28 минут назад

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что подросткам, как и взрослым, будет требоваться ревакцинация. Он отметил, что скорее всего схема повторной иммунизации для этих двух возрастных групп будет одинаковой. Об этом пишет ТАСС.

Гинцбург заявил о необходимости ревакцинации подростков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сперва подросткам необходимо пройти вакцинацию в первый раз. Схема ревакцинации для них все еще требует изучения, но скорее всего она не будет отличаться от схемы для взрослого населения, рассказал Гинцбург.

Ранее Министерство здравоохранения разрешило использовать «Спутник» для вакцинации несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет. Ребенку младше 15 лет смогут поставить вакцину только с согласия одного из родителей. Прививка с предварительным названием «Спутник М» поступит в гражданский оборот не раньше конца декабря. Она уже получила регистрацию в России.

Вакцину для подростков успешно испытали на добровольцах летом в Москве. По словам Гинцбурга, единственный побочный эффект, который удалось зафиксировать у прошедших вакцинацию подростков, это повышенная температура. Максимальный объем составил 37,4. Никаких других негативных эффектов не последовало.

Общество,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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