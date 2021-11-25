Самоликвидацию штамма «дельта» опровергли в России

Новости о том, что штамм «дельта» COVID-19 самоликвидировался, ложные. Он постоянно мутирует, в разных странах появляются новые линии инфекции, которые могут стать еще опаснее изначального варианта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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Ранее профессор Ицуро Иноуэ, руководитель команды ученых из Национального института генетики и Университета Ниигаты, сообщил, что распространившийся в Японии дельта-штамм COVID-19 мог собрать излишнее количество мутаций в одном из своих неструктурных белков. Со временем это могло лишить его возможности дальнейшей адаптации и привести к самоликвидации инфекции.

Его слова были опубликованы во многих СМИ. Как указал Хафизов, многие назвали такой вариант чудом, предзнаменованием скорого и благополучного конца пандемии. Однако реальность, подчеркнул ученый, выглядит иначе. Линия «дельта» во всех странах постоянно мутирует и диссоциирует на дочерние подлинии, потенциально даже более опасные.