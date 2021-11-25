Двум новым категориям россиян предложили выдавать QR-код

Депутаты Государственной думы (ГД) от фракции ЛДПР подготовили поправки к правительственным законопроектам о введении QR-кодов о вакцинации от COVID-19 или справок о перенесенном заболевании, которые необходимо будет предъявлять в общественных местах и транспорте. В партии уверены, что у всех граждан России с антителами к COVID-19 должны быть равные права. Об этом пишут «Известия».

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По информации издания, депутаты партии хотят выдавать QR-код еще двум категориям россиян — «неофициально» переболевшим COVID-19 и привитым иностранными вакцинами. Как заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, эти категории россиян ничем не отличаются от тех, кто перенес COVID-19 официально или привился отечественной вакциной.

По его словам, если для правительства важен коллективный иммунитет, то им нужно предоставить возможность получить QR-код. Нилов также выступил с предложением внести поправку об амнистии для всех, кто получил поддельный QR-код. Этим гражданам нужно предоставить шанс пройти иммунизацию, заключил Нилов.