МХАТ имени Горького закроют на четыре месяца

МХАТ имени Горького закроют на ремонт на четыре месяца — с 1 июля по 1 ноября 2022 года. Об этом в среду, 24 ноября, заявил новый гендиректор театра Владимир Кехман во время очередного собрания труппы, сообщает газета «Известия» .

«Потому что сценический комплекс в предаварийном состоянии. Мы все исследовали, он в безопасном состоянии, но 50 лет там не было ремонта», — объяснил он.

Об изменениях в репертуаре директор говорить не стал. При этом он рассказал, что творческих площадок театра станет меньше, их останется две — Малая и Большая сцена. На Малую перенесут максимальное количество спектаклей нынешнего репертуара.