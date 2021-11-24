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МХАТ имени Горького закроют на четыре месяца

Газета.Ru
28 минут назад

МХАТ имени Горького закроют на ремонт на четыре месяца — с 1 июля по 1 ноября 2022 года. Об этом в среду, 24 ноября, заявил новый гендиректор театра Владимир Кехман во время очередного собрания труппы, сообщает газета «Известия».

МХАТ имени Горького закроют на четыре месяца
Фото:  Владимир Кехман Владимир Кехман

«Потому что сценический комплекс в предаварийном состоянии. Мы все исследовали, он в безопасном состоянии, но 50 лет там не было ремонта», — объяснил он.

Об изменениях в репертуаре директор говорить не стал. При этом он рассказал, что творческих площадок театра станет меньше, их останется две — Малая и Большая сцена. На Малую перенесут максимальное количество спектаклей нынешнего репертуара.

Общество,Владимир Кехман,газета "Известия",
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