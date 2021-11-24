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В аэропортах Москвы сложилась критическая ситуация из-за метели

Вероника Полынина
1 час назад

Аэропорты Москвы из-за метели задерживают и отменяют рейсы.

В аэропортах Москвы сложилась критическая ситуация из-за метели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает «Московский комсомолец», наиболее сложная ситуация складывается в аэропорту Домодедово. Там задержаны 17 рейсов, два отменены. Во Внуково и Шереметьево отмен нет, задержаны пять и три рейса соответственно.

Метель парализовала Москву

По прогнозам синоптиков, до конца дня в Москве ожидается снег и метель со снижением видимости до 500-1500 метров.

Ранее в ЦОДД посоветовали водителям отложить вечерние поездки на более позднее время из-за снегопада. Пробки в столице достигли 10 баллов. Основные затруднения наблюдаются в центральной части города из-за снижения средней скорости потока. Также со средней скоростью 25 км/ч движутся шоссе Энтузиастов, Ленинградское и Щелковское шоссе.

Общество,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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