В аэропортах Москвы сложилась критическая ситуация из-за метели

Аэропорты Москвы из-за метели задерживают и отменяют рейсы.
Как сообщает «Московский комсомолец», наиболее сложная ситуация складывается в аэропорту Домодедово. Там задержаны 17 рейсов, два отменены. Во Внуково и Шереметьево отмен нет, задержаны пять и три рейса соответственно.
По прогнозам синоптиков, до конца дня в Москве ожидается снег и метель со снижением видимости до 500-1500 метров.
Ранее в ЦОДД посоветовали водителям отложить вечерние поездки на более позднее время из-за снегопада. Пробки в столице достигли 10 баллов. Основные затруднения наблюдаются в центральной части города из-за снижения средней скорости потока. Также со средней скоростью 25 км/ч движутся шоссе Энтузиастов, Ленинградское и Щелковское шоссе.