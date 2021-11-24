В аэропортах Москвы сложилась критическая ситуация из-за метели

Аэропорты Москвы из-за метели задерживают и отменяют рейсы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает «Московский комсомолец», наиболее сложная ситуация складывается в аэропорту Домодедово. Там задержаны 17 рейсов, два отменены. Во Внуково и Шереметьево отмен нет, задержаны пять и три рейса соответственно.

По прогнозам синоптиков, до конца дня в Москве ожидается снег и метель со снижением видимости до 500-1500 метров.