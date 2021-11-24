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Балет «Щелкунчик» в Германии отменили как расистский

Lenta.ru
7 минут назад

В Государственном балете Берлина отменили показ классической программы «Щелкунчика», пишет Bild со ссылкой на исполняющую обязанности художественного руководителя балетной труппы Кристиану Теобальд (Christiane Theobald).

Балет «Щелкунчик» посчитали расистским в Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, причиной принятого в Германии решения стало то, что двое детей выходят на сцену в гриме, имитирующем темную кожу. Эксперты нашли в этом элементы расизма.

«То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом. Все это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений», — отметила представитель театра. Специалистам также не понравился китайский танец, где артисты передвигаются по сцене «мелкими семенящими шажками».

При этом Теобальд подчеркнула, что постановку не планируют снимать насовсем.

Ранее в театре немецкого города Констанц поставили интерактивный спектакль по пьесе «Майн кампф» австрийско-американского писателя Джорджа Табори (George Tabori).

Общество,Bild,
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