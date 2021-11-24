Балет «Щелкунчик» посчитали расистским в Германии

«То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом. Все это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений», — отметила представитель театра. Специалистам также не понравился китайский танец, где артисты передвигаются по сцене «мелкими семенящими шажками».