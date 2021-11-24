Отказавшихся от вакцинации сотрудников МГУ отстранили от работы со студентами

"20 тыс. сотрудников, 800 человек отказников. Считаем проценты. Это 4-4,5%. <...> Мы знаем, у кого есть противопоказания, знаем, кто вакцинировался, ревакцинировался, знаем, кто просто идеологический противник. Я издал приказ, прошу таких людей отстранить от контактов со студентами. На первый раз. А дальше будем думать", - сказал Садовничий.