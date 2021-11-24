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В России зарегистрировали вакцину для подростков «Спутник М»

Елена Прошина
51 минуту назад

В России разрешили применять вакцину от COVID-19 для подростков 12-17 лет. Об этом заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов, сообщает РИА Новости.

В России зарегистрировали вакцину для подростков «Спутник М»
Фото: РФПИРФПИ

"Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию", — сказал он на брифинге.

В середине октября директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, что препарат для вакцинации детей от коронавируса может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".

По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, вакцину подросткам будут ставить на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей.

Вакцинация по-прежнему является самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в ковидных стационарах — это непривитые граждане. В конце сентября в ВОЗ сообщили о взаимосвязи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

Общество,Денис Логунов,Александр Гинцбург,ВОЗ,РИА Новости,
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