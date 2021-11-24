В России зарегистрировали вакцину для подростков «Спутник М»

В России разрешили применять вакцину от COVID-19 для подростков 12-17 лет. Об этом заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов, сообщает РИА Новости.

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"Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию", — сказал он на брифинге.

В середине октября директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, что препарат для вакцинации детей от коронавируса может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".

По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, вакцину подросткам будут ставить на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей.