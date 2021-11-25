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Гинцбург предложил возможную схему ревакцинации подростков

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
46 минут назад

Ревакцинацию для людей подросткового возраста пока еще изучают, но, вероятнее всего, их повторно привьют так же, как и взрослых, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург заявил о необходимости ревакцинации подростков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это надо будет смотреть, сейчас их нужно провакцинировать, а потом думать, как часто ревакцинировать. По всей видимости, никакой разницы со взрослыми не должно быть», – сказал Гинцбург ТАСС.

Ранее первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко призвал родителей подростков от 12 до 17 лет прививать их от коронавируса.

Напомним, вакцина от коронавируса «Спутник» для детей от 12 до 17 лет получила регистрационное удостоверение в России.

Общество,Виктор Фисенко,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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