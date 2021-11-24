Жена Рудинштейна рассказала о состоянии артиста

Марк Рудинштейн сейчас находится в больнице, за его жизнь борются медики. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала гражданская жена продюсера Наталья.
«Он с инфарктом лег во вторник, 16 ноября. Человек лежит в больнице, лечим и делаем все. По поводу прогнозов врачей не даю комментариев, медики борются за его жизнь, лечат», — приводятся в материале слова Натальи.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что у Рудинштейна произошел инфаркт миокарда, с которым его госпитализировали в больницу.
Уже находясь на лечении, у продюсера случился инфаркт, он перестал реагировать на внешние раздражители и врачи подключили ему зонд для питания.
Напомним, что Марк Рудинштейн является создателем фестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», а также кинопремии «Золотой овен».