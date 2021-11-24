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Жена Рудинштейна рассказала о состоянии артиста

Елена Прошина
1 час назад

Марк Рудинштейн сейчас находится в больнице, за его жизнь борются медики. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала гражданская жена продюсера Наталья.

Жена Рудинштейна рассказала о состоянии артиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он с инфарктом лег во вторник, 16 ноября. Человек лежит в больнице, лечим и делаем все. По поводу прогнозов врачей не даю комментариев, медики борются за его жизнь, лечат», — приводятся в материале слова Натальи.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что у Рудинштейна произошел инфаркт миокарда, с которым его госпитализировали в больницу.

Марк Рудинштейн перенес инсульт

Уже находясь на лечении, у продюсера случился инфаркт, он перестал реагировать на внешние раздражители и врачи подключили ему зонд для питания.

Напомним, что Марк Рудинштейн является создателем фестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», а также кинопремии «Золотой овен».

Общество,Марк Рудинштейн,
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