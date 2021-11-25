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Москвичам предрекли безработицу в случае исчезновения мигрантов

News.ruиещё 2
1 час назад

В Москве начнётся безработица, если трудовые мигранты исчезнут из столицы, об этом рассказал футуролог и член российского философского общества РАН Александр Кононов. Эксперт отметил, что экономика построена на труде работников из ближнего зарубежья. Об этом сообщает «Мослента».

Эксперт предрек безработицу в Москве без мигрантов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Без трудовых мигрантов активное строительство дорог, метро, жилья, которое мы видим сейчас в Москве, да и в других городах, остановится. Это приведёт к закрытию большинства бизнесов, исчезновению множества вакансий и, соответственно, безработице, — подчеркнул Кононов.

Он также напомнил, что в советские времена на заводах и вредных производствах тоже трудились не москвичи, а так называемые лимитчики — приезжие со всей страны. При этом внимание на их национальности не акцентировалось.

Ранее на московском рынке «Садовод» произошла массовая драка. Конфликт возник между гражданами Китая и Таджикистана. Пострадал грузчик. Мужчина обратился в больницу за помощью и намерен написать заявление на нападавших в полицию.

Как рассказал сам пострадавший, его тележка помешала работникам рынка, началась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. В результате на грузчика напали сразу несколько китайцев.

Общество,Мигранты,Драка,Массовые драки,Александр Кононов,РАН,
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