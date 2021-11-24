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Под Самарой снесут "мертвый город"

Газета.Ru
17 минут назад

Самарскую администрацию обязали снести «мертвый город», который располагается рядом с селом Водино Красноярского района. Об этом сообщает издание «Самарское обозрение».

"Мертвый город" исчезнет с карты России
Фото: Евгений Щекин/YouTubeЕвгений Щекин/YouTube

В 1980-х годах Куйбышевский облисполком решил построить домостроительный комбинат ДСК-2, а рядом жилой поселок площадью 485 тыс. кв. метров. Однако к 1991 году строительство было заморожено и недостроенные дома местные жители прозвали «мертвым городом» — при этом сооружения вошли в реестр муниципального имущества Самары.

По данным издания, в 2020 году прокуратура проверила территорию поселка и обнаружила, что часть объектов не огорожена от жителей, а также находится в аварийном состоянии.

В итоге в марте 2021 года ведомство обратилось в суд, чтобы обязать администрацию привести недострой в порядок: оградить от проникновения посторонних и расчистить территорию от мусора и строительных отходов.

20 июля 2021 года Ленинский районный суд удовлетворил требования прокуратуры. Администрация Самары с вердиктом не согласилась и подала жалобу на решение в Самарский областной суд. В октябре суд обязал снести «мертвый город».

Общество,Генпрокуратура РФ,
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