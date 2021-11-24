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На «Госуслугах» появилась «услуга» «Напасть на Украину»

Елена Прошина
1 час назад

Хакеры добавили на портале «Госуслуги» дополнительную строку «Напасть на Украину». На шутку от взломщиков обратил внимание блогер Сергей Колясников, который опубликовал скрин в Telegram-канале.

На «Госуслугах» появилась «услуга» «Напасть на Украину»
Фото: ТАССТАСС

Как отметил Колясников, при входе на сервис из Екатеринбурга среди привычных услуг, вроде получения сведений о результатах исследований и иммунизации от COVID-19, появилась еще одна — «Напасть на Украину». Пользователям предлагалось «узнать расписание и адрес» военных действий против соседней страны.

«Зашёл на "Госуслуги" проверить, думал — врут. Оказалось, что нет», — написал блогер.

Предположительно, «Госуслуги» немного «подправили» хакеры, а само объявление появилось на фоне регулярных сообщений западных СМИ о начале подготовки войны против Украины, которая якобы ведется Россией.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны не поддаваться панике из-за сообщений западных СМИ о концентрации российских войск возле границ страны. По словам главы государства, такая информация доказывает заинтересованность Запада в ситуации в Донбассе, а спецслужбы Украины держат ситуацию под контролем.

Общество,Сергей Колясников,Владимир Зеленский,
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