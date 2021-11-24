На «Госуслугах» появилась «услуга» «Напасть на Украину»

Хакеры добавили на портале «Госуслуги» дополнительную строку «Напасть на Украину». На шутку от взломщиков обратил внимание блогер Сергей Колясников, который опубликовал скрин в Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

Как отметил Колясников, при входе на сервис из Екатеринбурга среди привычных услуг, вроде получения сведений о результатах исследований и иммунизации от COVID-19, появилась еще одна — «Напасть на Украину». Пользователям предлагалось «узнать расписание и адрес» военных действий против соседней страны.

«Зашёл на "Госуслуги" проверить, думал — врут. Оказалось, что нет», — написал блогер.

Предположительно, «Госуслуги» немного «подправили» хакеры, а само объявление появилось на фоне регулярных сообщений западных СМИ о начале подготовки войны против Украины, которая якобы ведется Россией.