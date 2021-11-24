Раскрыта тайна появления во МХАТе икон и мощей

«Театр – не монастырь и не Божий храм, чтобы здесь находились святые мощи, поскольку сюда люди приходят совершенно для других целей… Кабинет худрука театра – это служебное помещение, но иконы здесь могут быть, и никто против этого не возражает, у меня самого в кабинете есть иконы. Но когда кабинет худрука приобретает вид часовни — это, на мой взгляд, крайность, а все неумеренное, как известно, от дьявола», - заявил гендиректор.