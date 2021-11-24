В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

Раскрыта тайна появления во МХАТе икон и мощей

Елена Прошина
1 час назад

Настоятель петербургского храма Николая Чудотворца на Васильевском острове Санкт-Петербурга объяснил, откуда во МХАТе имени Горького появились иконы и мощи. Необычную находку обнаружил новый генеральный директор театра Владимир Кехман, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное обращение РПЦ.

Раскрыта тайна появления во МХАТе икон и мощей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам священнослужителя, церковь передавала мощи и икону для молитвенного поклонения по просьбе Эдуарда Боякова, бывшего художественного руководителя театра.

«Просим вернуть ковчег с мощами Святых Угодников Божиих, икону «Праздники Христовы» и икону святого Димитрия Ростовского», — сказано в официальной просьбе храма, адресованной Кехману.

Ранее новый гендиректор МХАТа имени Горького рассказал, что в рабочем кабинете бывшего художественного руководителя театра кроме мощей и икон обнаружил горящие лампады, чему был удивлен. По его словам, в театре также якобы была молельная комната с иконами. Его слова вызвали непонимание у ряда священнослужителей.

«Театр – не монастырь и не Божий храм, чтобы здесь находились святые мощи, поскольку сюда люди приходят совершенно для других целей… Кабинет худрука театра – это служебное помещение, но иконы здесь могут быть, и никто против этого не возражает, у меня самого в кабинете есть иконы. Но когда кабинет худрука приобретает вид часовни — это, на мой взгляд, крайность, а все неумеренное, как известно, от дьявола», - заявил гендиректор.

Эдуард Бояков оставил пост художественного руководителя театра после недавнего назначения Кехмана. Бояков занимал эту должность с декабря 2018 года.

Общество,Эдуард Бояков,Владимир Кехман,РПЦ,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители