Раскрыта тайна появления во МХАТе икон и мощей

Настоятель петербургского храма Николая Чудотворца на Васильевском острове Санкт-Петербурга объяснил, откуда во МХАТе имени Горького появились иконы и мощи. Необычную находку обнаружил новый генеральный директор театра Владимир Кехман, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное обращение РПЦ.
По словам священнослужителя, церковь передавала мощи и икону для молитвенного поклонения по просьбе Эдуарда Боякова, бывшего художественного руководителя театра.
«Просим вернуть ковчег с мощами Святых Угодников Божиих, икону «Праздники Христовы» и икону святого Димитрия Ростовского», — сказано в официальной просьбе храма, адресованной Кехману.
Ранее новый гендиректор МХАТа имени Горького рассказал, что в рабочем кабинете бывшего художественного руководителя театра кроме мощей и икон обнаружил горящие лампады, чему был удивлен. По его словам, в театре также якобы была молельная комната с иконами. Его слова вызвали непонимание у ряда священнослужителей.
«Театр – не монастырь и не Божий храм, чтобы здесь находились святые мощи, поскольку сюда люди приходят совершенно для других целей… Кабинет худрука театра – это служебное помещение, но иконы здесь могут быть, и никто против этого не возражает, у меня самого в кабинете есть иконы. Но когда кабинет худрука приобретает вид часовни — это, на мой взгляд, крайность, а все неумеренное, как известно, от дьявола», - заявил гендиректор.
Эдуард Бояков оставил пост художественного руководителя театра после недавнего назначения Кехмана. Бояков занимал эту должность с декабря 2018 года.