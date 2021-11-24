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В Москве простились с Ниной Руслановой

Газета.Ru
1 час назад

В Москве завершилось прощание с народной артисткой России Ниной Руслановой. На траурной церемонии в Центральном доме кинематографистов дань уважения Руслановой отдали многочисленные ее коллеги и поклонники. В их числе — выступившие с речам актеры Борис Галкин, Сергей Никоненко, Александр Пашутин и другие.

Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве, 24 ноября 2021 года
1/10 Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве, 24 ноября 2021 года
Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»
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Гроб с телом актрисы Нины Руслановой перед церемонией прощания в Доме кино в Москве, 24 ноября 2021 года
2/10 Гроб с телом актрисы Нины Руслановой перед церемонией прощания в Доме кино в Москве, 24 ноября 2021 года
Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»
Актер Сергей Никоненко на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве, 24 ноября 2021 года
3/10 Актер Сергей Никоненко на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве, 24 ноября 2021 года
Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»
Дочь Нины Руслановой Олеся Рудакова, актриса Наталья Тетенова и внук Руслановой Константин (слева направо) во время церемонии прощания с актрисой Ниной Руслановой в Доме кино, 24 ноября 2021 года
4/10 Дочь Нины Руслановой Олеся Рудакова, актриса Наталья Тетенова и внук Руслановой Константин (слева направо) во время церемонии прощания с актрисой Ниной Руслановой в Доме кино, 24 ноября 2021 года
Фото: Александр Щербак/ТАСС
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У Дома кино, где проходит церемония прощания с актрисой Ниной Руслановой, 24 ноября 2021 года
5/10 У Дома кино, где проходит церемония прощания с актрисой Ниной Руслановой, 24 ноября 2021 года
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве, 24 ноября 2021 года
6/10 Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве, 24 ноября 2021 года
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Актер Борис Галкин на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве, 24 ноября 2021 года
7/10 Актер Борис Галкин на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве, 24 ноября 2021 года
Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»
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Актер Александр Пашутин на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве, 24 ноября 2021 года
8/10 Актер Александр Пашутин на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой в Доме кино в Москве, 24 ноября 2021 года
Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»
Актриса Людмила Зайцева во время церемонии прощания с актрисой Ниной Руслановой в Доме кино, 24 ноября 2021 года
9/10 Актриса Людмила Зайцева во время церемонии прощания с актрисой Ниной Руслановой в Доме кино, 24 ноября 2021 года
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Вынос гроба с телом актрисы Нины Руслановой после церемонии прощания в Доме кино, 24 ноября 2021 года
10/10 Вынос гроба с телом актрисы Нины Руслановой после церемонии прощания в Доме кино, 24 ноября 2021 года
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Нина Русланова, звезда таких фильмов, как «Зимняя вишня», «Собачье сердце», «Будьте моим мужем», скончалась 21 ноября после продолжительной болезни, обострившейся на фоне заражения коронавирусной инфекцией. 5 декабря ей должно было исполниться 76 лет.

Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.

Общество,Фото,Нина Русланова,Александр Пашутин,Борис Галкин,Сергей Никоненко,
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