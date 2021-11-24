У детей появились неожиданные симптомы COVID

Медики в Курганской области рассказали о новых симптомах у детей на фоне COVID-19 — сыпь, боли в суставах и воспаление слизистых. Новые проявления инфекции назвала заместитель главврача по медицинской части региональной детской больницы Светлана Ларионова, сообщает URA.RU.

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«Также это могут быть кашель, повышенная температура, которая не поддается действию жаропонижающих средств. Это боль в суставах, воспаление слизистых. Клиника похожа на гастроэнтериты, когда есть боль в животе, жидкий стул», — заявила Ларионова.

Врач отметила, что такая симптоматика говорит о тяжелом течении заболевания, а исход зависит от своевременности лечения. Начмед порекомендовала прививать детей от гриппа, поскольку, по исследованиям, вакцинированные дети легче переносят вирусные инфекции. Кроме того, у несовершеннолетних с прививкой реже возникают осложнения, приводящие к пневмониям и бронхитам.