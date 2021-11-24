В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

У детей появились неожиданные симптомы COVID

Елена Прошина
30 минут назад

Медики в Курганской области рассказали о новых симптомах у детей на фоне COVID-19 — сыпь, боли в суставах и воспаление слизистых. Новые проявления инфекции назвала заместитель главврача по медицинской части региональной детской больницы Светлана Ларионова, сообщает URA.RU.

У детей появились неожиданные симптомы COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Также это могут быть кашель, повышенная температура, которая не поддается действию жаропонижающих средств. Это боль в суставах, воспаление слизистых. Клиника похожа на гастроэнтериты, когда есть боль в животе, жидкий стул», — заявила Ларионова.

Врач отметила, что такая симптоматика говорит о тяжелом течении заболевания, а исход зависит от своевременности лечения. Начмед порекомендовала прививать детей от гриппа, поскольку, по исследованиям, вакцинированные дети легче переносят вирусные инфекции. Кроме того, у несовершеннолетних с прививкой реже возникают осложнения, приводящие к пневмониям и бронхитам.

В свою очередь врио директора областного Депздрава Алексей Сигидаев отметил, что в соседних регионах дети с COVID-19 лежат на аппаратах ИВЛ. Он призвал вакцинировать детей, чтобы «обучать иммунную систему адекватно отвечать» на заболевания.

Общество,РИА Ura.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители