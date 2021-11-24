У детей появились неожиданные симптомы COVID

Медики в Курганской области рассказали о новых симптомах у детей на фоне COVID-19 — сыпь, боли в суставах и воспаление слизистых. Новые проявления инфекции назвала заместитель главврача по медицинской части региональной детской больницы Светлана Ларионова, сообщает URA.RU.
«Также это могут быть кашель, повышенная температура, которая не поддается действию жаропонижающих средств. Это боль в суставах, воспаление слизистых. Клиника похожа на гастроэнтериты, когда есть боль в животе, жидкий стул», — заявила Ларионова.
Врач отметила, что такая симптоматика говорит о тяжелом течении заболевания, а исход зависит от своевременности лечения. Начмед порекомендовала прививать детей от гриппа, поскольку, по исследованиям, вакцинированные дети легче переносят вирусные инфекции. Кроме того, у несовершеннолетних с прививкой реже возникают осложнения, приводящие к пневмониям и бронхитам.
В свою очередь врио директора областного Депздрава Алексей Сигидаев отметил, что в соседних регионах дети с COVID-19 лежат на аппаратах ИВЛ. Он призвал вакцинировать детей, чтобы «обучать иммунную систему адекватно отвечать» на заболевания.