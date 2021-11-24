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Нину Русланову проводили в последний путь аплодисментами: видео

Александр Кузьмин
8 минут назад

Церемония прощания с актрисой Ниной Руслановой состоялась сегодня в Доме кино. Артистку проводили в последний путь аплодисментами. Соответствующие кадры с мероприятия появились в распоряжении телеканала «360».

Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Фильмография народной артистки России насчитывает около 150 ролей. В числе самых известных кинокартин с ее участием «Завтра была война», «Знак беды», «Хрусталев, машину» и «Настройщик».

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Общество,Видео,Нина Русланова,
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