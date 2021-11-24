В России выявлено 33 558 случаев COVID

За последние 24 часа в России было выявлено 33 558 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 6,5% не имели клинических проявлений, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

Фото: РИА Новости РИА Новости

За то же время полностью выздоровели после прохождения лечения от COVID-19 36 682 пациента, скончались 1 240 человек в 85 регионах.

Наибольший суточный прирост заболеваемости коронавирусом продемонстрировали Москва - 2 533 случая, Московская область - 1 842 и Санкт-Петербург - 1 387 случаев.

Меньше всего заболевших COVID-19 было выявлено в республике Калмыкия - 25 случаев, а также в Чукотском и Ненецком автономных округах - 10 и 8 соответственно.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 9 434 393 заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период зафиксировано 267 819 летальных исходов, полностью выздоровели после лечения 8 126 376 пациентов.

Согласно мировой статистике, опирающейся на данные Минздравов государств, Россия располагается на 5 месте по общему числу заболевших коронавирусом за весь период эпидемии COVID-19.