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Медик рассказал, как сделать ПЦР-тест бесплатно

Существует три случая, при которых тест на коронавирус можно сдать бесплатно. Об этом сообщил научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Перечень таких случаев в рамках программы госгарантий теперь закреплен постановлением правительства», — пишет Токарев в своем telegram-канале «ПРОФИЛАКТИКА. ЗДОРОВЬЕ. ВАКЦИНАЦИЯ». Тест можно сделать бесплатно, если: имеются признаки острого простудного заболевания и при этом есть симптомы COVID-19; нужно понять, выздоровел ли пациент окончательно; необходимо подтвердить диагноз, когда экспресс-тест оказался положительным. Также постановлением правительства за регионами закреплено право самостоятельно устанавливать дополнительные случаи, в которых возможно бесплатное тестирование, отмечает Токарев.

Нейросеть предсказала пик четвертой волны COVID-19

Специалисты компании Promobot при помощи нейросети смогли спрогнозировать, что с вероятностью 93 процента пик четвертой волны коронавирусной инфекции придется на 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что разработчики Promobot занимаются изготовлением искусственного интеллекта для роботов. "При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации, специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса", — передает РИА Новости слова из сообщения. Также специалисты подчеркнули, что для получения прогноза они используют мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании различных нейронных сетей.

Росздравнадзор выявил антипрививочников в регионах и обратился в СК РФ

Территориальные органы Росздравнадзора за три недели собрали материалы почти на 40 противников вакцинации в российских регионах. Все полученные материалы переданы в прокуратуру и Следственный Комитет РФ. «Региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и СК информацию о 37 антиваксерах, которых нашли в соцсетях», - сообщили «Известия», ссылаясь на данные, запрошенные в регионах. Точное число найденных антипрививочников в ведомстве пообещали озвучить позднее, при этом данных по Москве и Московской области пока не имеется. Отмечено, что больше всего число противников вакцин от COVID-19 найдено в Карелии (18 человек), Ростовской (8 человек) и Волгоградской областях (5 человек). В большинстве других регионов их не оказалось.

Россиянам с поддельным сертификатом назвали способ «легализовать» прививку

Врач-инфекционист Илья Акинфиев назвал россиянам с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса назвали способ «легализовать» прививку. Его слова в среду, 24 ноября, приводит URA.RU в своем Telegram-канале. По его словам, тем, кто купил поддельный QR-код, придется признаться в приобретении подделки, чтобы вакцинироваться по-настоящему. В таком случае запись о не состоявшейся на самом деле прививке будет удалена и появится возможность поставить вакцину. В противном случае система не разрешит пройти повторную вакцинацию ранее, чем через шесть месяцев.

Проценко объяснил смысл письма к лидерам антиваксеров