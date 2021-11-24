Рамблер собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Существует три случая, при которых тест на коронавирус можно сдать бесплатно. Об этом сообщил научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Перечень таких случаев в рамках программы госгарантий теперь закреплен постановлением правительства», — пишет Токарев в своем telegram-канале «ПРОФИЛАКТИКА. ЗДОРОВЬЕ. ВАКЦИНАЦИЯ». Тест можно сделать бесплатно, если: имеются признаки острого простудного заболевания и при этом есть симптомы COVID-19; нужно понять, выздоровел ли пациент окончательно; необходимо подтвердить диагноз, когда экспресс-тест оказался положительным. Также постановлением правительства за регионами закреплено право самостоятельно устанавливать дополнительные случаи, в которых возможно бесплатное тестирование, отмечает Токарев.
Специалисты компании Promobot при помощи нейросети смогли спрогнозировать, что с вероятностью 93 процента пик четвертой волны коронавирусной инфекции придется на 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что разработчики Promobot занимаются изготовлением искусственного интеллекта для роботов. "При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации, специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса", — передает РИА Новости слова из сообщения. Также специалисты подчеркнули, что для получения прогноза они используют мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании различных нейронных сетей.
Территориальные органы Росздравнадзора за три недели собрали материалы почти на 40 противников вакцинации в российских регионах. Все полученные материалы переданы в прокуратуру и Следственный Комитет РФ. «Региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и СК информацию о 37 антиваксерах, которых нашли в соцсетях», - сообщили «Известия», ссылаясь на данные, запрошенные в регионах. Точное число найденных антипрививочников в ведомстве пообещали озвучить позднее, при этом данных по Москве и Московской области пока не имеется. Отмечено, что больше всего число противников вакцин от COVID-19 найдено в Карелии (18 человек), Ростовской (8 человек) и Волгоградской областях (5 человек). В большинстве других регионов их не оказалось.
Врач-инфекционист Илья Акинфиев назвал россиянам с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса назвали способ «легализовать» прививку. Его слова в среду, 24 ноября, приводит URA.RU в своем Telegram-канале. По его словам, тем, кто купил поддельный QR-код, придется признаться в приобретении подделки, чтобы вакцинироваться по-настоящему. В таком случае запись о не состоявшейся на самом деле прививке будет удалена и появится возможность поставить вакцину. В противном случае система не разрешит пройти повторную вакцинацию ранее, чем через шесть месяцев.
Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе люди так и будут бороться с последствиями новых волн коронавируса. Об этом главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко написал в своем Telegram-канале, объяснив значение письма, адресованного противникам вакцинации. «Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо», — заявил Проценко. Врач подчеркнул, что сейчас идет настоящая война, в ходе которой ежедневно умирают больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом. Вакцинацию от коронавируса он назвал единственным спасением.