В России появились вакансии контролеров QR-кодов

Российские работодатели стали активно искать контролеров QR-кодов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Уточняется, что за последнее время на рынке труда появилось почти 100 вакансий для сотрудников, в чьи обязанности входит проверка QR-кодов. Обычно такие работники требуются в торговые центры и заведения общепита. Кроме того, подобный функционал включили в обязанности ряда других работников, в частности, охранников и администраторов.

Больше всего вакансий контролеров QR-кодов в Липецкой области – там их 20, затем идет Свердловская область – 12, Москва и Алтайский край – по 7, а также Тульская область – 4. Чуть более чем в половине случаев ищут работников на полный рабочий день, и почти во всех случаях опыт работы не требуется.