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В России появились вакансии контролеров QR-кодов

Москва24
1 час назад

Российские работодатели стали активно искать контролеров QR-кодов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

В России появились вакансии контролеров QR-кодов
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

Уточняется, что за последнее время на рынке труда появилось почти 100 вакансий для сотрудников, в чьи обязанности входит проверка QR-кодов. Обычно такие работники требуются в торговые центры и заведения общепита. Кроме того, подобный функционал включили в обязанности ряда других работников, в частности, охранников и администраторов.

Больше всего вакансий контролеров QR-кодов в Липецкой области – там их 20, затем идет Свердловская область – 12, Москва и Алтайский край – по 7, а также Тульская область – 4. Чуть более чем в половине случаев ищут работников на полный рабочий день, и почти во всех случаях опыт работы не требуется.

Ранее сервис "Работа.ру" и лаборатория "СберИндекс" сообщили о постепенном восстановлении рынка труда в России. Так, за первую половину 2021 года число вакансий в стране увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество,ИТАР-ТАСС,
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