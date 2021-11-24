Балерина Мария Александрова госпитализирована с COVID-19

Бывшая прима Большого театра попала в больницу 21 ноября после жалоб на недомогание. Тест на коронавирус у 43-летней танцовщицы оказался положительным.

Мария Александрова — обладательница театральной премии «Золотая маска», в 2009 году Мария Александрова получила звание Народной артистки России. В 1990-х танцевала в паре с Николаем Цискаридзе .

Ранее друг актрисы Светланы Светличной, актер Иван Николаев, рассказал, что артистка госпитализирована с коронавирусом. Кроме того, в прессе появлялись сообщения о том, что 81-летняя актриса может находиться в психиатрической лечебнице. По словам родных, Светличная проходит плановое лечение.