Россияне с зарубежными прививками от COVID могут получить QR-коды

Несколько ведомств обсуждают вероятность предоставления QR-кодов тем гражданам, которые привились зарубежными вакцинами от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к профильным ведомствам.

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В настоящее время эти препараты остаются непризнанными в России. Однако в пользу расширения доступа к цифровым кодам высказались не только представители федеральных ведомств, но и крупнейшие российские бизнесмены, которые предпочли российским прививкам западные вакцины.

Кроме того, сообщается, что в данный момент обсуждается вопрос выдачи QR-кодов тем, у кого есть антитела к коронавирусу, но нет официальных документов о перенесенном заболевании. По данным источников, правительство «работает над этим» вопросом, а соответствующее решение может быть принято и «формализовано» в ближайшее время. Однако точные сроки остаются неизвестными.

В свою очередь глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург также поддержал выдачу QR-кодов тем, кто переболел COVID-19 «неофициально». По словам эксперта, нужно стремиться к тому, чтобы грань между привитыми и переболевшими была стерта.