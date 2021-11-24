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Купившим QR-код россиянам поставили условие для вакцинации

Елена Прошина
36 минут назад

Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал, что человеку, купившему поддельный QR-код, придется признаться в этом, чтобы вакцинироваться по-настоящему. Как отметил специалист в беседе с URA.RU, в таком случае запись о прививке удалят из системы, и у человека появится возможность поставить вакцину. В противном случае — база не пропустит повторную вакцинацию раньше чем через полгода.

Купившим QR-код поставили условие для вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если человек в больнице не скажет, что купил поддельный QR-код, и попробует вакцинироваться с посылом, что хочет поставить еще прививку, то сделать инъекцию не получится, так как система ее не пропустит. Это единая база и врач видит, что человек уже поставил прививку», — пояснил Акинфиев.

Вирусолог Николай Малышев также заявил, что люди с поддельной справкой могут обратиться в частную клинику и сделать себе настоящую прививку за деньги.

Напомним, что в начале ноября хакеры слили личные данные жителей Москвы и Подмосковья, которые купили справки о вакцинации. По мнению экспертов, уголовная ответственность в этом случае грозит и тем, кто приобрел поддельные справки, так и тем, кто продает данные нарушителей.

Общество,Николай Малышев,
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