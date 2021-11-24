Масляков раскрыл недостаток Зеленского на посту президента

ОВедущий КВН Александр Масляков рассказал о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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н в беседе с ТАСС ответил на вопрос журналиста об отношениях с Зеленским, который раньше играл в КВН. По словам Маслякова, он не имеет каких-либо отношений с ним.

«Он был хорошим кавээнщиком, но стал плохим президентом. Одно дело — играть на сцене или в кино, другое — реально руководить государством», — заявил ведущий КВН.

Масляков полагает, что Зеленский так и не понял, куда попал. Также шоумен отметил, что не помнит его отчества.