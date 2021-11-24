Масляков раскрыл недостаток Зеленского на посту президента

ОВедущий КВН Александр Масляков рассказал о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
н в беседе с ТАСС ответил на вопрос журналиста об отношениях с Зеленским, который раньше играл в КВН. По словам Маслякова, он не имеет каких-либо отношений с ним.
«Он был хорошим кавээнщиком, но стал плохим президентом. Одно дело — играть на сцене или в кино, другое — реально руководить государством», — заявил ведущий КВН.
Масляков полагает, что Зеленский так и не понял, куда попал. Также шоумен отметил, что не помнит его отчества.
Ведущий КВН ранее в интервью KP.RU заявил, что он давно не считает Зеленского участником клуба. Он уверен, что президент Украины – управляемый человек. По мнению Маслякова, даже когда Зеленский играл в КВН, им было легко манипулировать.