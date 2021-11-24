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Российских антиваксеров задумали отправить за решетку

Елена Прошина
36 минут назад

Росздравнадзор с 1 ноября выявил 37 антипрививочников, которые призывают отказаться от иммунизации против COVID-19, сообщают «Известия».

Российских антиваксеров задумали наказать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава надзорного ведомства Алла Самойлова подписала постановление, согласно которому в России собирают сведения о тех, кто агитирует против вакцинации от коронавируса. В документе содержится призыв представительствам в регионах РФ искать данные о противниках вакцинации в социальных сетях и СМИ.

Наибольшее количество антиваксеров с начала месяца было обнаружено в Карелии (18 материалов). На втором месте идет Ростовская область (8 материалов), а замыкает тройку Волгоградская область (5 материалов). Особое внимание — медработникам, выступающим против вакцинации.

Наказание за такую агитацию может быть предусмотрено по статье 207.1 («Распространение заведомо ложных сведений об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан») и 207.2 Уголовного кодекса России («Передача заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия»). Антипрививочникам в России грозит штраф до миллиона рублей и до трех лет лишения свободы.

Ранее генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что убеждёнными противниками вакцинации от коронавируса можно назвать только 10–15% россиян. Он считает, что дискутировать с этими людьми нет смысла — их позиция чётко выражена и переубедить их не помогут «никакие рациональные аргументы».

Общество,Алла Самойлова,Валерий Федоров,Росздравнадзор,ВЦИОМ,газета "Известия",
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