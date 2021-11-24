Медицинские полисы хотят перевести в цифровой формат

В едином реестре застрахованных лиц в системе ОМС россиянам предлагают присваивать цифровые коды — они должны заменить бумажные и пластиковые полисы медстрахования. Такой законопроект правительства планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию во втором чтении.

Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

Если закон примут, сервис получения полиса ОМС не будет привязан к бумажным носителям. А сам полис в виде уникального номера реестровой записи будет оформляться по факту рождения или получения гражданства.

Предполагается, что хранить цифровые полисы будет возможно в личном кабинете на портале госуслуг или, например, в смартфоне в виде qr-кода. А для получения медпомощи в поликлинике или больнице достаточно будет предъявить паспорт — в регистратуре самостоятельно сопоставят данные пациента. При этом по желанию человек сможет оформить полис и на физическом носителе.

Возможность отказаться от пластикового или бумажного полиса ОМС в пользу реестровой записи в системе Федерального фонда ОМС может появиться с 1 января 2022 года.