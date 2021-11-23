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У части россиян выявили мукормикоз после COVID

Вероника Полынина
16 минут назад

Врачи заявили о появлении в России «черной плесени» у пациентов, перенесших коронавирус.

У части россиян выявили мукормикоз после COVID
Фото: ТАССТАСС

Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук и руководитель отдела лучевой диагностики в Ильинской больнице в Подмосковье Павел Попов рассказал в Facebook о пациентке, которая спустя два месяца после выздоровления от COVID-19 «заметила небольшое плотное выпячивание на левой половине носа, безболезненное. Кроме того, перестал видеть левый глаз, появились слезотечения. В области лба и скул стали беспокоить покалывания, неприятные ощущения».

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Пациентке сделали КТ и МРТ и выявили распространение патологического процесса в пазухах, полости носа и орбитах, которым характеризуется грибковая инфекция мукормикоз, известная также как «черная плесень». Биопсия подтвердила диагноз.

«В последнее время все чаще пишут о риноорбитоцеребральном мукормикозе, как о заболевании, имеющим тесную связь с перенесенной короновирусной инфекцией. Основная версия патогенеза - бесконтрольное применение антибиотиков и кортикостероидов приводит к иммуносупрессии, и, как следствие - заражению условно патогенными грибами», - написал специалист.

В комментариях к публикации коллега Попова из Самары отметил, что в его практике было уже 10 подобных случаев.

Ранее сообщалось о распространении «черной плесени» у победивших коронавирус пациентов в Индии. Летом 2021 года два случая мукормикоза было выявлено в России.
Общество,Павел Попов,
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